Юрист Кофанов объяснил новый порядок проверки психического здоровья сотрудников

Работодатели якобы смогут самостоятельно принимать решение отправлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование, сообщили СМИ. Как обстоят дела на самом деле, разбиралась Москва 24.
Из кабинета – в палату?
В Сети появилась информация, что Минздрав якобы позволит начальникам проверять адекватность сотрудников в психиатрических стационарах. Согласно публикациям, если сейчас для этого необходимо заключение врача, то в будущем станет вполне достаточно "выявления признаков психиатрического расстройства" во время медосмотра в организации.
Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов в беседе с "Коммерсантом" допустил, что нововведения могут использоваться "для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива".
"К тому же освидетельствование нельзя назвать простой процедурой – оно проводится в психиатрическом стационаре и занимает много времени, подчас дни и недели", – обратил внимание эксперт.
Позднее Минздрав подтвердил, что ряд нововведений в плане психиатрического медосвидетельствования действительно вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом изменения, по сути, носят "технический характер", подчеркнули в ведомстве.
Под отдельными категориями подразумеваются сотрудники правоохранительных органов, общественного питания, транспорта, пищевой промышленности, образования и других направлений, связанных с повышенной опасностью или ответственностью. При этом до сентября 2022 года обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все специалисты в этих сферах, сообщили в Минздраве.
"Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование", – добавили там.
Взять в свои руки
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что нововведение Минздрава – лишь техническое обновление.
При этом общее медицинское обследование обязательно проходить 1 раз в 1–2 года. Если во время него врач замечает признаки психического расстройства, он сообщает об этом работодателю. Последний, в свою очередь, принимает решение выдать направление на психосвидетельствование или нет, заключил Кофанов.
При этом HR-эксперт Александра Королева в беседе с Москвой 24 рассказала, что на признаки ментальных проблем могут указывать определенные изменения в поведении сотрудника.
Специалист добавила, что нетипичное поведение иногда появляется во время совещаний. Либо это можно заметить, когда коллеги дают тревожную обратную связь.
"Раньше работодатели не могли на это как-то повлиять, так как после вызова скорой помощи работник мог сказать: "Я здоров", и сотрудники медицинской помощи уезжали, потому что жалоб нет", – объяснила эксперт.
Однако сейчас нововведение дает возможность начальству влиять на то, чтобы на человека обратили внимание медицинские работники, заключила Королева.