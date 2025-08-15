Юрист Кофанов объяснил новый порядок проверки психического здоровья сотрудников

Работодатели якобы смогут самостоятельно принимать решение отправлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование, сообщили СМИ. Как обстоят дела на самом деле, разбиралась Москва 24.

Из кабинета – в палату?

В Сети появилась информация, что Минздрав якобы позволит начальникам проверять адекватность сотрудников в психиатрических стационарах. Согласно публикациям, если сейчас для этого необходимо заключение врача, то в будущем станет вполне достаточно "выявления признаков психиатрического расстройства" во время медосмотра в организации.

Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов в беседе с "Коммерсантом" допустил, что нововведения могут использоваться "для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива".

"К тому же освидетельствование нельзя назвать простой процедурой – оно проводится в психиатрическом стационаре и занимает много времени, подчас дни и недели", – обратил внимание эксперт.

Позднее Минздрав подтвердил, что ряд нововведений в плане психиатрического медосвидетельствования действительно вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом изменения, по сути, носят "технический характер", подчеркнули в ведомстве.





из сообщения Минздрава РФ Как и в действующей редакции приказа, с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя. Такое направление выдается в случае, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра.

Под отдельными категориями подразумеваются сотрудники правоохранительных органов, общественного питания, транспорта, пищевой промышленности, образования и других направлений, связанных с повышенной опасностью или ответственностью. При этом до сентября 2022 года обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все специалисты в этих сферах, сообщили в Минздраве.

"Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование", – добавили там.

Взять в свои руки

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что нововведение Минздрава – лишь техническое обновление.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Однако если раньше психиатрическое освидетельствование было обязательным и проводилось раз в 5 лет, то сейчас появился приказ, где нет фразы "раз в 5 лет". После этого у всех возник вопрос: когда проходить в следующий раз? Поэтому все, в чем заключается нововведение, – это изменение порядка направления на осмотр.

При этом общее медицинское обследование обязательно проходить 1 раз в 1–2 года. Если во время него врач замечает признаки психического расстройства, он сообщает об этом работодателю. Последний, в свою очередь, принимает решение выдать направление на психосвидетельствование или нет, заключил Кофанов.

При этом HR-эксперт Александра Королева в беседе с Москвой 24 рассказала, что на признаки ментальных проблем могут указывать определенные изменения в поведении сотрудника.





Александра Королева HR-эксперт У него меняется поведение: он может стать агрессивным или, наоборот, уходить в себя, быть растерян или рассеян. У него снижается работоспособность, меняется качество выполнения задач. Также подчиненный может начать часто опаздывать, случайно потеряться, если ушел на обед.

Специалист добавила, что нетипичное поведение иногда появляется во время совещаний. Либо это можно заметить, когда коллеги дают тревожную обратную связь.

"Раньше работодатели не могли на это как-то повлиять, так как после вызова скорой помощи работник мог сказать: "Я здоров", и сотрудники медицинской помощи уезжали, потому что жалоб нет", – объяснила эксперт.

Однако сейчас нововведение дает возможность начальству влиять на то, чтобы на человека обратили внимание медицинские работники, заключила Королева.

