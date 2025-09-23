Юрист Георгиева: "тихое" увеличение нагрузки грозит работодателю судом

Руководители все чаще нагружают сотрудников дополнительной работой, не задумываясь о ее оплате. В Сети такая тенденция получила название "тихое повышение". Чем она опасна как для работодателя, так и для подчиненных, разбиралась Москва 24.

"Культура избегания"

В Сети активно обсуждают "тихое повышение" – тенденцию, согласно которой сотруднику поручают дополнительные обязанности без увеличения зарплаты и роста в должности.

Причин этому несколько. Как объяснила эксперт по трудовой деятельности Селена Резвани изданию Fortune, это не только экономически выгодно работодателю, но и помогает узнать, насколько сотрудник эффективен.

"По сути, это способ проверить чьи-то лидерские качества, не присваивая определенную должность", – пояснила она.

Эксперт также отметила, что некоторые руководители сознательно откладывают обсуждение вопросов оплаты труда, продолжая нагружать сотрудников новыми задачами.





Селена Резвани эксперт по трудовой деятельности Уклонение от сложных разговоров создает еще большую путаницу и обиду; с другой стороны, прямое обсуждение проблем укрепляет доверие. Это признак культуры избегания.

При этом с "тихим повышением" может столкнуться любой сотрудник. Правда, по данным СМИ, особенно уязвимыми к нему оказываются зумеры, которые стремятся проявить себя и готовы браться за дополнительные задачи. Однако сверхнагрузка часто приводит к выгоранию и увеличению текучки кадров, отметила эксперт.

Плохая тенденция

Феномен "тихого повышения" – далеко не новое явление, заявила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.

"Руководство, стремясь сэкономить, часто прибегает к манипуляциям: вместо того чтобы нанять нового сотрудника, оно распределяет его обязанности внутри коллектива, проверяя, насколько это работает", – сказала она.





Александра Королева HR-эксперт Такая ситуация может привести к оттоку профессионалов из организации, поскольку современные соискатели стали отдавать предпочтения компаниям не только с высоким доходом, но и с имиджем. И, если его нет, сотрудники уходят, а привлечь новых людей становится гораздо сложнее из-за испорченной репутации.

Также эксперт объяснила, почему именно молодежь подвержена воздействию "тихого повышения".

"Вероятно, это связано с предположением, что молодые сотрудники меньше знают о своих правах, обладают небольшим опытом и им сложнее выбирать работодателя, что делает их менее защищенными на рынке по сравнению со старшими коллегами", – предположила она.

При этом, по словам Королевой, если обратиться к руководству с жалобой на негласное перераспределение задач, зачастую вопрос решается очень быстро.

"Практика показывает, что, когда сотрудники приходят с таким вопросом, работодатель часто делает вид, что произошла ошибка, и обещает все исправить. Он идет на это, потому что не хочет терять ценные кадры, но, к сожалению, прибегает к манипуляциям в силу особенностей рынка труда", – добавила она.





Александра Королева HR-эксперт Важно знать свои права, обязанности, уровень зарплаты и открыто говорить об этом с работодателем. Защита сотрудника находится в его руках.

Юрист Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 напомнила, что при трудоустройстве стороны согласовывают объем задач и соответствующую оплату, формируя взаимные обязательства.

"Будущий сотрудник и работодатель изначально обсуждают условия, которые затем фиксируются в обязательном трудовом договоре с прописанными правами и обязанностями. Дополнительно человек знакомится с должностной инструкцией, где четко определен круг задач. Однако на практике часто возникает ситуация, когда работодатель начинает постепенно увеличивать нагрузку", – отметила она.

Это представляет собой одностороннее изменение условий трудового договора, что недопустимо, подчеркнула юрист.

"Любые изменения должны происходить по соглашению сторон, даже при производственной необходимости, например при временном отсутствии коллеги. В таких случаях дополнительная работа должна оформляться приказом и соответствующим образом оплачиваться", – объяснила Георгиева.

Для защиты своих прав работнику необходимо иметь копии всех документов: трудового договора, должностной инструкции, приказов.





Алла Георгиева юрист Трудовое законодательство предоставляет право запрашивать любые документы, касающиеся обязанностей. Руководство должно предоставить их в трехдневный срок. Особое внимание стоит уделять конкретике в договоре: месту работы (с точным адресом), графику, четкому перечню обязанностей. Чем детальнее прописаны условия, тем лучше защищены права сотрудника.

Если работодатель пытается возложить несогласованные обязанности, подчиненный имеет полное право отказаться от их выполнения без риска нарушения договора. Хотя это может создать конфликтную ситуацию. Однако в случае давления работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд, предварительно зафиксировав все нарушения, объяснила юрист.

