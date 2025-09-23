Юрист Георгиева: "тихое" увеличение нагрузки грозит работодателю судом

Руководители все чаще нагружают сотрудников дополнительной работой, не задумываясь о ее оплате. В Сети такая тенденция получила название "тихое повышение". Чем она опасна как для работодателя, так и для подчиненных, разбиралась Москва 24.
"Культура избегания"
В Сети активно обсуждают "тихое повышение" – тенденцию, согласно которой сотруднику поручают дополнительные обязанности без увеличения зарплаты и роста в должности.
Причин этому несколько. Как объяснила эксперт по трудовой деятельности Селена Резвани изданию Fortune, это не только экономически выгодно работодателю, но и помогает узнать, насколько сотрудник эффективен.
"По сути, это способ проверить чьи-то лидерские качества, не присваивая определенную должность", – пояснила она.
Эксперт также отметила, что некоторые руководители сознательно откладывают обсуждение вопросов оплаты труда, продолжая нагружать сотрудников новыми задачами.
При этом с "тихим повышением" может столкнуться любой сотрудник. Правда, по данным СМИ, особенно уязвимыми к нему оказываются зумеры, которые стремятся проявить себя и готовы браться за дополнительные задачи. Однако сверхнагрузка часто приводит к выгоранию и увеличению текучки кадров, отметила эксперт.
Плохая тенденция
Феномен "тихого повышения" – далеко не новое явление, заявила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.
"Руководство, стремясь сэкономить, часто прибегает к манипуляциям: вместо того чтобы нанять нового сотрудника, оно распределяет его обязанности внутри коллектива, проверяя, насколько это работает", – сказала она.
Также эксперт объяснила, почему именно молодежь подвержена воздействию "тихого повышения".
"Вероятно, это связано с предположением, что молодые сотрудники меньше знают о своих правах, обладают небольшим опытом и им сложнее выбирать работодателя, что делает их менее защищенными на рынке по сравнению со старшими коллегами", – предположила она.
При этом, по словам Королевой, если обратиться к руководству с жалобой на негласное перераспределение задач, зачастую вопрос решается очень быстро.
"Практика показывает, что, когда сотрудники приходят с таким вопросом, работодатель часто делает вид, что произошла ошибка, и обещает все исправить. Он идет на это, потому что не хочет терять ценные кадры, но, к сожалению, прибегает к манипуляциям в силу особенностей рынка труда", – добавила она.
Юрист Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 напомнила, что при трудоустройстве стороны согласовывают объем задач и соответствующую оплату, формируя взаимные обязательства.
"Будущий сотрудник и работодатель изначально обсуждают условия, которые затем фиксируются в обязательном трудовом договоре с прописанными правами и обязанностями. Дополнительно человек знакомится с должностной инструкцией, где четко определен круг задач. Однако на практике часто возникает ситуация, когда работодатель начинает постепенно увеличивать нагрузку", – отметила она.
Это представляет собой одностороннее изменение условий трудового договора, что недопустимо, подчеркнула юрист.
"Любые изменения должны происходить по соглашению сторон, даже при производственной необходимости, например при временном отсутствии коллеги. В таких случаях дополнительная работа должна оформляться приказом и соответствующим образом оплачиваться", – объяснила Георгиева.
Для защиты своих прав работнику необходимо иметь копии всех документов: трудового договора, должностной инструкции, приказов.
Если работодатель пытается возложить несогласованные обязанности, подчиненный имеет полное право отказаться от их выполнения без риска нарушения договора. Хотя это может создать конфликтную ситуацию. Однако в случае давления работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд, предварительно зафиксировав все нарушения, объяснила юрист.