Юрист Георгиева: для защиты от "тихого повышения" следует сделать копии трудового договора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудник может защититься от "тихого повышения", сделав копии трудового договора, должностной инструкции и приказов. Такое мнение высказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Как рассказала HR-эксперт Александра Королева, феномен "тихого повышения" заключается в распределении работодателем внутри коллектива обязанностей сотрудника, которого необходимо нанять, вместо того, чтобы трудоустроить для этого нового человека. Она уточнила, что такое явление существовало всегда и позволяет компаниям экономить деньги.

В свою очередь, Георгиева напомнила, что при трудоустройстве стороны обсуждают условия работы, которые прописываются в трудовом договоре. Также она уточнила, что сотрудник должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, где определен круг его задач. Таким образом, с работодателем заранее согласуются объем труда и оплата, а также права и обязанности сторон.

Однако юрист рассказала, что некоторые работодатели со временем увеличивают нагрузку сотруднику, требуя выполнять несвойственные ему обязанности. Таким образом, компания в одностороннем порядке меняет условия договора, что, по словам Георгиевой, является недопустимым.

Юрист указала, что любые корректировки должны вноситься по соглашению сторон, даже в случае производственной необходимости. Она отметила, что в таких ситуациях дополнительная работа должна быть оформлена через приказ и соответствующим образом оплачена.

Георгиева заявила, что для защиты от "тихого повышения", сотруднику нужно сделать копии всех документов, в которых прописаны обязанности сторон, место работы и график. Их должны предоставить работнику в течение трех дней.

"Чем детальнее прописаны условия, тем лучше защищены права работника. Если работодатель пытается возложить несогласованные обязанности, работник имеет полное право отказаться от их выполнения без риска нарушения договора. Хотя это может создать конфликтную ситуацию, такие действия работодателя являются незаконными", – подчеркнула юрист.

Она уточнила, что сотрудник в случае оказания давления на него может обратиться в трудовую инспекцию или суд. Однако для этого нужно зафиксировать все нарушения, предупредила Георгиева.

"Важно помнить, что трудовой договор – это двустороннее соглашение, где ни одна из сторон не может в одностороннем порядке менять его условия", – заключила юрист.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ужесточить ответственность для работодателей, выплачивающих зарплаты "в конвертах". Идею поддержал заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Парламентарий напомнил, что за выплату "серых" зарплат уже предусмотрена ответственность – вплоть до 5 лет лишения свободы по УК РФ и крупных штрафов для организаций. Однако он указал на необходимость усиления проверок ФНС и судебного преследования нарушителей.

