Юрист Яковлева: четырехдневку могут оформить как неполное или сокращенное рабочее время

Фото: 123RF/zinkevych

Введение четырехдневки в России может быть оформлено как неполное или сокращенное рабочее время, рассказала Москве 24 юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в РФ постепенно перейдет к четырем рабочим дням самостоятельно. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что этот процесс не должен быть навязанным и не сможет охватить все профессии.

Парламентарий также отметил, что нельзя допустить, чтобы сокращение рабочей недели стало причиной снижения дохода россиян или негативно повлияло на предприятия.

По словам Яковлевой, от того, как будут оформлены данные изменения, напрямую зависит оплата труда. В частности, при введении неполного рабочего времени заработная плата будет начисляться пропорционально отработанным часам. Это означает, что если за 4 дня сотрудник отработает 20 часов вместо 40, ему полагается только половина оклада.

Практика сокращенного рабочего времени предполагает, что работодатели должны будут выплачивать сотрудникам полную зарплату, даже если фактически они трудились меньше 40 часов.

Юрист подчеркнула, что с экономической точки зрения рынку был бы выгоднее вариант с неполным рабочим временем. Она объяснила это тем, что такой подход представляется более справедливым. Также такое решение не создаст дополнительной нагрузки на бизнес, и следовательно, не приведет к автоматическому росту цен.

Выбор модели сокращенного времени может стать поводом для роста издержек бизнеса. В частности, для реализации прежнего объема работы компании будут вынуждены нанимать дополнительных сотрудников. Это станет поводом для новых расходов, которые предприятиям придется компенсировать за счет повышения цен на товары и услуги.

"В итоге, любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит "просто так" – дополнительные расходы неизбежно перекладываются на потребителей", – резюмировала эксперт.

Один из опросов ранее показал, что, по мнению большинства россиян (61%), сокращение рабочей недели до четырех дней положительно повлияет на их настроение, поскольку за счет этого уменьшится уровень стресса. При этом 21% респондентов отметили, что в таком случае ничего не изменится, а 11% предположили, что столкнутся со сложным переходным периодом.

