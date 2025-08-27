Психолог Овчарова: стресс из-за работы может спровоцировать онкологию и проблемы с ЖКТ

Большинство россиян страдают от стресса после работы, сообщили СМИ. Почему так сложно расстаться с тревожными мыслями и как от них абстрагироваться, разбиралась Москва 24.
Отвлечься любыми способами
Подавляющее большинство россиян (89%) испытывают стресс после трудового дня. При этом почти треть из них (34%) сталкивается с переживаниями ежедневно, 21% – несколько раз в неделю и 9% – пару раз в месяц. При этом около 32% респондентов признались, что утомляются в периоды повышенной рабочей нагрузки, и лишь 4% почти не подвержены стрессу, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на исследование.
Наиболее распространенным способом борьбы со стрессом оказался просмотр контента в интернете: за этот вариант проголосовали 47% участников опроса. Хобби помогает расслабиться 37% респондентов, а еще 30% предпочитают проводить время с семьей. Встречи с друзьями и короткие поездки популярны у 15%. При этом среди хобби для эмоциональной разгрузки в тройку лидеров вошли спорт (41%), рукоделие (31%), а также танцы, музыка и вокал (25%). В число востребованных направлений также попали кулинария (22%), рисование (21%), садоводство (14%), ремонт и строительство (12%), мода и красота (8%).
Также выяснилось, что 67% россиян предпочитают проводить досуг в соцсетях. При этом крайне востребован обучающий контент: 32% читают экспертные блоги в своей области, а 17% россиян смотрят мастер-классы. Наибольший интерес вызывают темы DIY ("сделай сам" – Прим. ред.), новости, кулинария и здоровье. Кроме того, 31% любят смотреть интервью, 30% проводят время за видеоиграми, 25% предпочитают прослушивать подкасты, а 14% проходят онлайн-курсы.
Треть россиян отметили, что перечисленные методы эффективно снижают уровень стресса после работы. Однако в Сети поделились и другими способами.
"Попробуйте просто задержать дыхание сначала на 10 секунд, потом 20 и так далее. Это будет в помощь как физическому так и психологическому здоровью. Это действительно хорошая вещь. Не думайте, что это бесполезно, просто пробуйте", "Причину надо искать и устранять с помощью психолога, психотерапевта, тренера. Из общих рекомендаций: спорт (йога, дыхательная гимнастика, плавание, а иногда и грушу надо побить)", – советовали пользователи.
Пора менять работу?
Психолог Александр Кичаев в разговоре с Москвой 24 отметил, что стресс – это всегда следствие незавершенных дел или интуитивное ощущение угрозы. Такое состояние возникает из-за нелюбимого дела, коллектива и начальства, создающего неприятные ситуации. Если это затягивается, тревога усиливается и может перерасти в панические атаки, выгорание, депрессию и другие формы, предупредил эксперт.
По его словам, абстрагироваться от стресса может помочь медитация. Также напряжение зачастую скапливается в области солнечного сплетения и грудной клетки, и его можно снять благодаря "методу рамки".
"Также справиться со стрессом помогает спорт. Он улучшает обмен крови, и все энергетические "пробки" в теле растворяются", – отметил специалист.
По его словам, работа с психологом порой осложняется тем, что некоторые не испытывают рядом со специалистами чувство безопасности. Например, к такой категории нередко относятся интроверты, которым необходимо преодолевать подобное состояние. Если же стресс становится ежедневным, стоит рассмотреть другие варианты трудоустройства, подчеркнул Кичаев.
При этом психотерапевт, психолог Мария Овчарова в беседе с Москвой 24 отметила, что эмоциональное выгорание может развиться из-за ощущения "дня сурка".
"Кроме того, после работы люди сталкиваются с бытовыми проблемами: например, ссоры в семье, финансовые вопросы. Все это не помогает расслабиться, а провоцирует еще больший стресс", – сказала специалист.
Постоянные переживания приводят к депрессии, хронической усталости и апатии. Однако кроме ментальных проблем, человеку угрожают и физические заболевания, предупредила эксперт.
Для решения проблемы врач порекомендовала организовывать психологические службы на рабочих местах.
"Также некоторые просто не умеют правильно отдыхать: они приходят с работы и смотрят телевизор, читают новости, что еще больше перегружает психику и вводит в сильный стресс", – добавила специалист.
Психолог посоветовала оградиться от негативной информации, которая провоцирует чувство неизвестности от завтрашнего дня. Это должно облегчить эмоциональное состояние, заключила Овчарова.