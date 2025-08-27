Психолог Овчарова: стресс из-за работы может спровоцировать онкологию и проблемы с ЖКТ

Большинство россиян страдают от стресса после работы, сообщили СМИ. Почему так сложно расстаться с тревожными мыслями и как от них абстрагироваться, разбиралась Москва 24.

Отвлечься любыми способами

Подавляющее большинство россиян (89%) испытывают стресс после трудового дня. При этом почти треть из них (34%) сталкивается с переживаниями ежедневно, 21% – несколько раз в неделю и 9% – пару раз в месяц. При этом около 32% респондентов признались, что утомляются в периоды повышенной рабочей нагрузки, и лишь 4% почти не подвержены стрессу, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на исследование.

Наиболее распространенным способом борьбы со стрессом оказался просмотр контента в интернете: за этот вариант проголосовали 47% участников опроса. Хобби помогает расслабиться 37% респондентов, а еще 30% предпочитают проводить время с семьей. Встречи с друзьями и короткие поездки популярны у 15%. При этом среди хобби для эмоциональной разгрузки в тройку лидеров вошли спорт (41%), рукоделие (31%), а также танцы, музыка и вокал (25%). В число востребованных направлений также попали кулинария (22%), рисование (21%), садоводство (14%), ремонт и строительство (12%), мода и красота (8%).

Также выяснилось, что 67% россиян предпочитают проводить досуг в соцсетях. При этом крайне востребован обучающий контент: 32% читают экспертные блоги в своей области, а 17% россиян смотрят мастер-классы. Наибольший интерес вызывают темы DIY ("сделай сам" – Прим. ред.), новости, кулинария и здоровье. Кроме того, 31% любят смотреть интервью, 30% проводят время за видеоиграми, 25% предпочитают прослушивать подкасты, а 14% проходят онлайн-курсы.

Треть россиян отметили, что перечисленные методы эффективно снижают уровень стресса после работы. Однако в Сети поделились и другими способами.

"Попробуйте просто задержать дыхание сначала на 10 секунд, потом 20 и так далее. Это будет в помощь как физическому так и психологическому здоровью. Это действительно хорошая вещь. Не думайте, что это бесполезно, просто пробуйте", "Причину надо искать и устранять с помощью психолога, психотерапевта, тренера. Из общих рекомендаций: спорт (йога, дыхательная гимнастика, плавание, а иногда и грушу надо побить)", – советовали пользователи.

Пора менять работу?

Психолог Александр Кичаев в разговоре с Москвой 24 отметил, что стресс – это всегда следствие незавершенных дел или интуитивное ощущение угрозы. Такое состояние возникает из-за нелюбимого дела, коллектива и начальства, создающего неприятные ситуации. Если это затягивается, тревога усиливается и может перерасти в панические атаки, выгорание, депрессию и другие формы, предупредил эксперт.

По его словам, абстрагироваться от стресса может помочь медитация. Также напряжение зачастую скапливается в области солнечного сплетения и грудной клетки, и его можно снять благодаря "методу рамки".





Александр Кичаев психолог Первое, что нужно сделать, – определить источник переживаний. Например, если человек боится выговора, он должен представить ситуацию и заключить ее в "рамку". То есть, получается некий стоп-кадр. Затем начинаем дышать, и с каждым выдохом нужно представлять, как из зоны груди уходит напряжение, а стоп-кадр постепенно растворяется.

"Также справиться со стрессом помогает спорт. Он улучшает обмен крови, и все энергетические "пробки" в теле растворяются", – отметил специалист.

По его словам, работа с психологом порой осложняется тем, что некоторые не испытывают рядом со специалистами чувство безопасности. Например, к такой категории нередко относятся интроверты, которым необходимо преодолевать подобное состояние. Если же стресс становится ежедневным, стоит рассмотреть другие варианты трудоустройства, подчеркнул Кичаев.

При этом психотерапевт, психолог Мария Овчарова в беседе с Москвой 24 отметила, что эмоциональное выгорание может развиться из-за ощущения "дня сурка".

"Кроме того, после работы люди сталкиваются с бытовыми проблемами: например, ссоры в семье, финансовые вопросы. Все это не помогает расслабиться, а провоцирует еще больший стресс", – сказала специалист.

Постоянные переживания приводят к депрессии, хронической усталости и апатии. Однако кроме ментальных проблем, человеку угрожают и физические заболевания, предупредила эксперт.





Мария Овчарова психотерапевт, психолог Если человек заедает эмоции, развиваются заболевания желудка или кишечника. Также ряд специалистов придерживаются мнения, что при сильной обиде, например, на начальство или коллег, возникает онкология. Чувство печали заканчивается болезнями печени, а жилищные проблемы обычно сказываются на состоянии почек.

Для решения проблемы врач порекомендовала организовывать психологические службы на рабочих местах.

"Также некоторые просто не умеют правильно отдыхать: они приходят с работы и смотрят телевизор, читают новости, что еще больше перегружает психику и вводит в сильный стресс", – добавила специалист.

Психолог посоветовала оградиться от негативной информации, которая провоцирует чувство неизвестности от завтрашнего дня. Это должно облегчить эмоциональное состояние, заключила Овчарова.

