Часы тикают. Зачем России возвращаться к летнему и зимнему времени

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направил в правительство законопроект о переходе на летнее и зимнее время. Подобная практика уже была в России до 2011 года. Разбираемся, как новое время может отразиться на экономике и здоровье жителей страны.

Внимание на солнце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

От перевода стрелок два раза в год весной и осенью в РФ отказались 3 июня 2011 года (установив несменяемое летнее время) – закон подписал действующий на тот момент президент Дмитрий Медведев. При этом с 26 октября 2014 года в стране установили несменяемое зимнее время: большинство регионов тогда сдвинули стрелки на час назад, Забайкальский край и Магаданская область – на два.

Это решение привело к тому, что эффективно используемое светлое вечернее время суток (с 18:00 до 23:00) сократилось от 16 до 58% в зависимости от региона, написал Михаил Матвеев в пояснительной записке к своему законопроекту.





Михаил Матвеев депутат Госдумы Переход на постоянное зимнее время отразился на большей части жителей страны, причем для большинства изменения произошли в худшую сторону. Прежде всего жители недовольны тем, что с переходом на новое время сократился световой день, нарушился режим дня, не хватает времени заниматься привычными делами.

"В связи с ранним наступлением темного времени суток отмечается рост потребления электрической энергии", – сказано в пояснительной записке.

По мнению Матвеева, после принятия законопроекта количество эффективно используемого светлого вечернего времени суток вырастет на 200 часов в год. Кроме того, сократятся расходы россиян на электроэнергию, снизится количество ДТП и преступлений. Также возврат к переводу стрелок упростит проведение сельскохозяйственных и строительных работ, убежден парламентарий.

Если инициативу примут, она вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Организм приветствует?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Существенных экономических выгод возврат к летнему и зимнему времени не принесет, отметил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Например, перевод стрелок может помочь бизнесу сократить расходы на электроэнергию, но не принципиально. "Перевод стрелок позволит экономить освещение. Но бизнес, особенно производственный, расходует больше средств на оборудование. И здесь экономия больше связана с переходом на энергосберегающие технологии", – подчеркнул экономист.

В свою очередь, с медицинской точки зрения возврат к летнему и зимнему времени можно только поприветствовать, отметила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Так как человек зависим от солнца, его нехватка напрямую отражается на здоровье, подчеркнула специалист.

"Из-за того, что перестали переводить стрелки, в три часа дня уже начинает темнеть. А еще рабочий день впереди. Переход на летнее и зимнее время хоть немного компенсирует эту ситуацию, человек станет активнее и бодрее", – рассказала Ярцева Москве 24.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Это снимает дополнительную нагрузку с иммунитета. Тогда он больше сосредоточен на борьбе с вирусными инфекциями, других задачах по защите организма.

Адаптироваться к перестроению на час назад и вперед не составит никакого труда, указала врач-терапевт. При этом, если инициативу примут, легче начать переход с весны: световой день к тому моменту уже растет и за счет этого организм начнет получать больше энергии, заключила Ярцева.