Депутат Госдумы предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) отправил на заключение правительства РФ законопроект о возврате перехода на зимнее и летнее время. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В административных центрах субъектов России средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13 часов 10 минут местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра. То что надо!" – аргументировал необходимость перехода на летнее время депутат.

Матвеев добавил, что на сегодняшний день только 12 регионов удовлетворяют такому требованию: Приморский край, Пермский край, Кемеровская область, республика Алтай, Башкортостан, Оренбургская область, Томская область, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Новосибирская область, Сахалинская область.

В сентябре прошлого года в Госдуме уже высказывались о возвращении сезонного перехода на зимнее и летнее время, что позволило бы синхронно существовать с миром. Однако вскоре после этого глава комитета по региональной политике Госдумы Николай Харитонов отметил, что проблема сезонного перевода времени не является главной в стране.

Ранее первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести норму ношения патриотических значков как элемента школьной формы. Депутат отметила, что школьные значки станут предметом гордости юных жителей России. По ее мнению, элемент превратится в атрибут патриотизма. Лантратова также указала, что инициативу следует провести за счет государства.

До этого первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала идею лишать права на получение маткапитала россиянок, рожающих за границей. По ее словам, в РФ установлены определенные правила расходования средств маткапитала. Его можно потратить на улучшение условий проживания семьи или образование, но только в России. Поэтому выделенные государством деньги трудно будет реализовать за рубежом.

В Госдуме вновь предложили вернуть переход на летнее и зимнее время

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