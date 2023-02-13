Большинство россиян поддержали идею запретить чиновникам отдыхать за рубежом на время СВО

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Большинство россиян, 60%, поддержали идею запретить чиновникам отдыхать за рубежом на время СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Согласно результатам опроса, 23% респондентов оказались против этого запрета.

"15% считают, что каждый имеет право ездить куда хочет, а остальные 8% считают, что не стоит лишать российское общество возможности понять, кто настоящий патриот, говорится в исследовании SuperJob", – отметили в сообщении.

Кроме того, 17% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Также уточняется, что это инициативу одобряют больше мужчин, чем женщин, 65 и 55% соответственно. Участники опроса старше 45 лет больше выбирали вариант одобрения инициативы, чем люди до 24 лет, – 64 и 47%.

Всего в опросе приняли участие 1 600 человек – представителей экономически активного населения России из всех регионов.

Ранее в Госдуме предложили запретить депутатам и чиновникам в период СВО отдыхать за границей. По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, ввести подобную инициативу на территории РФ будет сложно, однако обсудить это с юристами следует в обязательном порядке.



Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

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