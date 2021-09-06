В Госдуме высказались о возвращении сезонного перехода на зимнее и летнее время

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В Госдуме считают, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, это позволит синхронно существовать с миром. Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

"Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов", – сказал URA.RU Жигарев.

Депутат считает, что перевод времени вызовет положительную реакцию общества. Многие люди уже привыкли к тем временам, когда необходимо было переводить часы.

"Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе, которые наши граждане любят смотреть", – добавил Жигарев.

В России в 2011 году отменили сезонный перевод часов, постановление об этом было подписано правительством РФ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. Обращение по этой теме парламентарий направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Федоров отметил, что граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.

