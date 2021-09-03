В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. Об этом сообщает RT.
Обращение по этой теме парламентарий направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Федоров отметил, что граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации", – заявил депутат.
Согласно действующему законодательству, запрет действует для отбывающих наказание в местах лишения своды и ранее осужденных за совершение преступлений в связи с экстремистской деятельностью, а также некоторых иных категорий граждан и организаций.
Ранее Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в Сети. Обращение с данной инициативой он направил генпрокурору РФ Игорю Краснову.
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