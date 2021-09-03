В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. Об этом сообщает RT.

Обращение по этой теме парламентарий направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Федоров отметил, что граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации", – заявил депутат.

Согласно действующему законодательству, запрет действует для отбывающих наказание в местах лишения своды и ранее осужденных за совершение преступлений в связи с экстремистской деятельностью, а также некоторых иных категорий граждан и организаций.

Ранее Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в Сети. Обращение с данной инициативой он направил генпрокурору РФ Игорю Краснову.