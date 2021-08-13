В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в Сети

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил генпрокурору Игорю Краснову письмо с предложением запретить гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, размещать рекламу в интернете и СМИ. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что в июне Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к экстремизму выступать в качестве кандидатов на выборах. Однако такие граждане по-прежнему могут законно распространять свои идеи через рекламу в СМИ и интернет-ресурсах.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации и информационных ресурсов в сети интернет размещать рекламные материалы, созданные лицами, причастными к деятельности экстремистских организаций и не имеющими права участвовать в выборах", – говорится в обращении.

Ранее Евгений Федоров направил на имя генпрокурора Игоря Краснова письмо, в котором предложил ограничить в возможности организовывать публичные мероприятия тех, кто был причастен к экстремизму.

Федоров отметил, что лица, связанные непосредственно с экстремистскими организациями, не могут в течение определенного срока участвовать в выборах в качестве кандидатов. Однако последние поправки в законодательство не запрещают им быть организаторами публичных мероприятий.

Кроме того, Федоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды.