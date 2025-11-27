Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:43

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Масленников: решение о переводе времени ради экономии уже не выглядит однозначным

Эксперт усомнился в целесообразности перевода времени ради экономии

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Решение переводить часы на зимнее и летнее время уже не выглядит однозначным с точки зрения экономической эффективности. Об этом Москве 24 заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В России ранее предложили вернуться к сезонному переходу времени. Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с News.ru объяснил эту инициативу необходимостью естественного солнечного света в начале дня. Это, по его мнению, благотворно повлияет на здоровье и настроение человека.

Однако Масленников считает, что психологический эффект для многих носит негативный характер.

"Изменение биоритмов, то есть необходимость вставать раньше или позже ложиться, может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда. Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников к измененному распорядку дня", – пояснил он.

При этом, рассматривая инициативу перевода часов с точки зрения экономики, необходимо изучить расчеты Минэнерго. Эксперт напомнил, что исторически сезонный перевод практиковался именно с целью экономии. Однако сейчас целесообразность этого ставится под вопрос на фоне технологического прогресса.

"Активно внедряются энергоэффективные бытовые приборы и устройства нового поколения, те же электросберегающие лампы. <…> Сегодня технологический уклад вносит свои коррективы, поэтому для принятия взвешенного решения требуются профессиональные расчеты специалистов", – заключил Масленников.

Ранее в ГД уже вносили проект закона о переходе на летнее время. Документом предполагался перевод часов на 1 час вперед с марта по октябрь. Парламентарии подчеркивали, что из-за постоянного зимнего времени теряется светлое время суток в большинстве регионов.

Сам закон, согласно которому почти все российские регионы стали жить по постоянному зимнему времени, Владимир Путин подписал в 2014 году.

Яндекс.Метрика