Россия начала жить по зимнему времени

Фото: ТАСС / Созинов Виталий

В ночь на воскресенье, 26 октября, стрелки часов в России перевели на 60 минут назад. Теперь страна будет жить по зимнему времени.

Перевод часов случился в России впервые за последние годы. Возврата к сезонному переходу то на летнее, то на зимнее время, впрочем, не предвидится. Предполагается, что раньше светать и раньше темнеть в городах страны теперь будет всегда.

Самый первый раз часы переводили в России еще 100 лет назад. Регулярно переходить с зимнего на летнее время и обратно стали в СССР - с 1981 года. Делали это в основном в целях экономии.

Летом 2011 года сезонный перевод стрелок был отменен по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. В этом начинании его поддержали 73 процента россиян. На территории страны установили постоянное летнее время. Оно, однако, опережает астрономическое на два часа и оказалось слишком неудобным для многих россиян, чтобы пользоваться им на постоянной основе.

Переход на зимнее время

Жить по зимнему времени, таким образом, решили ради здоровья населения. Это время ближе к астрономическому, то есть естественному для человека.

Законопроект о переходе России с постоянного летнего на постоянное зимнее время был внесен в Госдуму 20 января этого года. В Москве предложили установить время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени России UTC (SU) +3, то есть +3 часа от Гринвича.

22 июля Владимир Путин подписал закон о возвращении к зимнему времени.

Московское время теперь на час опережает украинское, финское и румынское, на два часа - время Франции и Германии. Разница между временем Великобритании и России составляет три часа. Впрочем, это будет действовать до перехода на летнее время, принятого в европейских странах в последнее воскресенье марта. Тогда разница во времени сократится на час. Летом время в Москве, Киеве и Хельсинки будет одинаковым.

