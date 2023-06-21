Проект о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму

Фото: depositphotos/Elnur_

В Госдуму внесли проект закона о переходе на летнее время, сообщил депутат Михаил Матвеев в своем официальном телеграм-канале.

Он рассказал, что вместе с ним за возвращение перехода на летнее время выступают парламентарии Олег Михайлов и Ольга Алимова.

"Законопроект предполагает перевод часов на 1 час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток", – говорится в публикации Матвеева.

Как отметил депутат, из-за постоянном зимнего времени теряется светлое время суток в большинстве регионов – превышает 200 часов в год.

Ранее Матвеев выступил с инициативой о возвращении перехода на летнее время. Парламентарий отметил, что москвичи уже наверняка ощутили то, что в 03:00 на улице достаточно светло, что не позволяет выспаться в полной мере.

Он также напомнил, что часы в смартфонах переводятся автоматически. Кроме того, по законопроекту переходить на летнее время нужно с субботы на воскресенье, что позволит гражданам не опоздать на работу, добавил депутат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возврат практики переходов на летнее время является избыточным.

Депутат отметила, что в случае возврата к практике сезонного перевода часов гражданам будет трудно адаптироваться к изменениям.

Сезонный перевод часов в РФ отменили в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. В том же году в стране было установлено постоянное летнее время.

В 2014 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому почти все российские регионы стали жить по постоянному зимнему времени.



Депутаты ГД обсудят переход с зимнего на летнее время