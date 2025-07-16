ФТС и ФСБ выявили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в РФ

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в РФ, что стало крупнейшей за текущий год партией латиноамериканских наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

По данным ведомства, стоимость партии на российском черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Информацию о планах южноамериканской группировки организовать контрабандный канал поставок запрещенных веществ в Россию спецслужбы узнали от иностранных коллег.

"В ходе проверочных мероприятий с использованием ИДК (инспекционно-досмотрового комплекса. – Прим. ред.) и служебных собак обнаружены посторонние вложения под полом контейнера с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости", – говорится в сообщении.

При досмотре специалисты изъяли 820 брикетов с веществом, которое позднее экспертиза определила как кокаин. В связи с этим возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящий момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, у которого в чемодане обнаружили мармелад с каннабисом. На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина.

При досмотре его вещей была найдена прозрачная банка, внутри которой лежало четыре красных мармелада весом 22 грамма. Экспертиза установила, что в его составе наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, которое является одним из основных компонентов каннабиса.