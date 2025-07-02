Таможенники в Шереметьево обнаружили мармелад с каннабисом у пассажира из Бангкока

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В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, у которого в чемодане обнаружили мармелад с каннабисом, сообщили Агентству "Москва" в Федеральной таможенной службе (ФТС).

На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина, приехавшего из Бангкока. При досмотре его вещей была найдена прозрачная банка с надписью BUDS (сленговое название каннабиса).

Внутри лежало четыре красных мармелада весом 22 грамма, а экспертиза установила, что в его составе наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, которое является одним из основных компонентов каннабиса. Его оборот в России запрещен.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, россиянину грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее таможня Нидерландов изъяла две партии кокаина на 16 миллионов евро. Они были замаскированы под пластиковые авокадо. Вещество удалось обнаружить после того, как одна из упаковок упала на землю и раскрылась. В первой партии под 400 авокадо замаскировали около 80 килограммов кокаина, размер второй партии составлял 553 килограмма. Оба груза были уничтожены.