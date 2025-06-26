На Урале задержали китайца, который привез 190 правых ботинок

Фото: utu.customs.gov.ru

На Урале задержали гражданина Китая, который прилетел из Пекина с 61 килограммом обуви, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ботинки обнаружили в текстильных чемоданах пассажира. По его словам, обувь предназначена для последующей торговли в Екатеринбурге. С таможенными правилами гражданин Китая ознакомлен не был, информационный стенд не видел и к инспектору не обращался.

При этом в пресс-службе отметили, что было обнаружено 190 ботинок на правую ногу. На пассажира возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Обувь отправлена на товарную экспертизу.

Ранее таможенники нашли кактусы в игрушке Labubu из Таиланда. В декларации отправитель указал, что пересылает куклу Барби стоимостью около 5 тысяч рублей. Клубни и ростки кактусов были завернуты в бумагу и зашиты внутрь игрушек. По решению Россельхознадзора растения запретили к ввозу, а на получателя составили административный протокол.