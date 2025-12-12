HR-эксперт Королева выступила против запрета новогодних корпоративов в России

В России предложили отменить празднование Нового года на работе, чтобы избежать случаев аморального поведения в организациях, сообщили СМИ. Нужно ли это делать и как возможная мера повлияет на атмосферу в коллективе, разбиралась Москва 24.

"Непристойное поведение"

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с предложением воздержаться от участия в шумных корпоративах накануне Нового года. По его мнению, подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников, что противоречит традиционным ценностям, сообщило издание "Абзац".





Михаил Иванов депутат Брянской областной думы В это сложное для страны время важно сохранять выдержку, трезвость ума и чистоту помыслов. Поэтому я считаю, что стоит задуматься об отказе от шумных корпоративных гуляний, которые, к сожалению, слишком часто скатываются к неумеренному возлиянию, а подчас и к непристойному поведению, чуждому нашим нравственным устоям.

По мнению Иванова, корпоратив может стать причиной раздора в семье, а также испортить репутацию в коллективе.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с НСН заявил, что корпоративы, напротив, являются поводом вспомнить о хорошем и найти общий язык с коллегами.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи Это праздник для людей, радость, новогодняя атмосфера, знак признательности руководства компании своим сотрудникам. Посидеть, просто поболтать, посмеяться, повспоминать события, которые были в уходящем году, почему бы нет. Опять же, если человек податлив на всякую ерунду, то он и без корпоратива найдет повод ей заняться.

Поэтому отменять мероприятие не стоит, а после культурного времяпрепровождения стоит отправиться домой, добавил парламентарий.

Однако Милонов отметил, что иногда культура отдыха все же хромает, и назвал некоторые двусмысленные конкурсы "быдло-отдыхом" и полнейшей безвкусицей. Однако приличные сотрудники не будут организовывать что-то подобное, уверен он.

При этом член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула в разговоре с "Лентой.ру", что сегодня количество корпоративов и так снизилось в разы.

Депутат подчеркнула, что не стоит запрещать организациям отмечать Новый год и каким-либо образом влиять на внутренний распорядок.

"Люди если и собираются, то не выходя даже за двери своей организации. Поэтому не думаю, что нужно запрещать корпоративы", – указала парламентарий.

Ранее стало известно, что в 2025 году 49% компаний не станут проводить новогодние мероприятия, сообщили "Ведомости" со ссылкой на исследование корпоративной системы для финансистов. Главной причиной оказалась нехватка бюджета, который уходит на операционные задачи и важные проекты (31%). Многие заменяют праздник на премии и подарки (18%) из-за экономии и желания сотрудников. Среди других факторов – кризис в организации (17%), невыполнение планов (11%) или отсутствие интереса у коллектива (8%).

"Формат давно изменился"

При этом не стоит забывать, что для многих корпоратив в конце года – это некоторый "выдох", возможность собраться вместе и отметить достигнутые результаты, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.

"Следует помнить, что команда весь год шла к определенному результату, часто в усиленном режиме работы, чтобы выполнить финансовые и иные показатели", – указала эксперт.

Она подчеркнула, что формат празднования корпоративов давно и существенно изменился, поэтому такие мероприятия проходят достаточно спокойно.





Александра Королева HR-эксперт Сотрудники все чаще выбирают не вечеринки с наличием спиртного, а интересные интеллектуальные игры, встречи с приглашенными лекторами или другие развивающие активности.

Однако, безусловно, формат торжества зависит от конкретной компании, осознанности ее собственника и ценностей работников. Но это не дает оснований для обобщений и заявлений, что все корпоративы плохие, уверена эксперт.

Если же предположить отмену новогодних корпоративов, реакция сотрудников может быть негативной. Кроме того, важно отметить, что проведение таких мероприятий не является нормой Трудового кодекса и каждый собственник принимает решение самостоятельно, подчеркнула Королева.

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 отметила, что такие вечеринки выполняют гораздо более глубокую функцию, чем обычное празднование.

"Это больше похоже на тимбилдинг – сплочение коллектива через некое раскрытие личностей его участников. Даже если кто-то ведет себя неподобающе, такие ситуации позволяют коллегам и руководству лучше понять, на что он способен, и сложить о нем собственное мнение. Теоретически это хороший способ для коллектива лучше узнать друг друга, сплотиться и понять, кто "свой", а кто – нет", – рассказала эксперт.

Кроме того, корпоратив – устоявшаяся привычка, и его все ждут. Для многих он выполняет роль коллективного "психотерапевта": это повод публично отметить достоинства другого, вручить премии, подарки, грамоты. Все это работает на повышение самоценности сотрудника, дает подтверждение, что он на своем месте, его здесь ценят и принимают, добавила психолог.





Ангелина Сурина психолог Со временем в коллективах накапливаются конфликты, а некоторые работники, задумавшиеся об увольнении, просто "дотягивают" до конца года, чтобы потом найти другое место. Корпоратив же часто сглаживает острые углы. Когда коллеги и руководство говорят друг другу хорошие вещи, многие вновь чувствуют себя частью команды, и это может заставить пересмотреть решение об уходе.

В случае гипотетического запрета корпоративов мнение россиян, вероятно, разделится. Одна часть сотрудников, особенно в коллективах с натянутыми отношениями, возможно, даже вздохнет с облегчением. Им станет легче оттого, что не придется специально улыбаться и присутствовать там, где не хочется. Некоторые компании также могут воспринять это как экономию средств, которые получится направить на другие цели, что, на первый взгляд, кажется рентабельным, предположила психолог.

"Однако чисто психологически большая часть, скорее всего, будет против. Без корпоратива многие рискуют потерять ту самую "частичку родственной души", которая превращает коллег в нечто большее. Тогда сплочение коллектива может стать менее глубоким, общение – более формальным. Россияне традиционно относятся к работе и коллегам как ко второй семье, ищут в этом окружении что-то душевное, возможность пообщаться и подружиться", – объяснила эксперт.

Она добавила, что часть сотрудников будет против запрета потому, что в таком случае ощутит окончание года без своеобразного подведения итогов. А для кого-то это и вовсе единственная возможность не встречать праздник в одиночестве.

Также корпоратив может дать ощущение сопричастности к чему-то роскошному, к празднику, который компания организовывает. Таким образом, это неотъемлемая часть профессиональной сферы, подытожила Сурина.

