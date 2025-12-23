Журналиста Романа Анина лишили гражданства РФ

Фото: телеграм-канал "Важные истории" (Роман Анин признан иноагентом в РФ)

Гражданства РФ лишен главный редактор интернет-издания "Важные истории" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Анин (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

По данным МВД, действие российского гражданства было прекращено после рассмотрения соответствующих материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции.

Анин является уроженцем Молдавии. Российское гражданство он получил в 2006 году. До 2024-го журналист был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля.

Главреда "Важных историй" объявили в розыск в 2024 года. Позже его заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

В марте 2025-го столичный суд заочно приговорил Анина к 8,5 года колонии по данному делу. Также ему запретили 3 года администрировать блоги.