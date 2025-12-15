Шахматист Федосеев лишен званий мастера спорта и гроссмейстера России

Фото: ruchess.ru

Шахматист Владимир Федосеев был лишен званий мастера спорта России и гроссмейстера России. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

После начала специальной военной операции (СВО) Федосеев заявил, что больше никогда не будет выступать за российскую сборную. В 2023 году он сменил спортивное гражданство с российского на словенское. С июля того же года он представляет на турнирах Словению.

Директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, комментируя решение о лишении шахматиста званий, заявил ТАСС, что спортсмен был недостоин иметь их после своих слов о России.

"Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания", – высказался Ткачев.

Ранее сообщалось, что десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера. В Федерации шахмат РФ пояснили, что такой титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.