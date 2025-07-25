Бегун Крылов побил 39-летний рекорд России на 100-метровке

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Бегун Константин Крылов преодолел 100-метровку за 10,04 секунды, побив рекорд Николая Юшманова, который держался 39 лет, передает RT.

Крылов выступал на первенстве России среди спортсменов до 23 лет. Вторым прибежал Илья Сазонов, которому удалось финишировать через 10,17 секунды после старта. Третье место с результатом 10,32 секунды занял Александр Миронов.

Юшманов установил рекорд в 1986 году. Тогда он добежал до финиша за 10,10 секунды. Его достижение повторил Андрей Епишин в 2006 году.

Ранее российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 9 лет побил мировой рекорд, став самым юным шахматистом в истории, получившим звание международного мастера. После исполнения 10 лет спортсмен официально получил звание международного мастера. Данное достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.