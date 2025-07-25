Российский синхронист Мальцев впервые не смог победить на чемпионате мира в Сингапуре

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Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебро в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре, сообщает ТАСС.

Первое место заняли испанские спортсмены Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас, которые набрали 323,8563 балла. На счету Мальцева и Платоновой 323,4438 балла.

Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре. Ранее он взял золото в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.

Спортсмену из России 30 лет. Он – единственный в истории 7-кратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. До этого спортсмен два раза занимал второе место на мировых первенствах – по итогам технической программы микст-дуэтов в 2015 и 2017 годах.

Ранее синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай забрали бронзовую медаль ЧМ в произвольной программе дуэтов. Они набрали 277,1117 балла. Первое место заняли испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), а второе – итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137 балла).