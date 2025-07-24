Российские синхронистки завоевали бронзу ЧМ в произвольной программе дуэтов

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Синхронистки из России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзовые медали чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования состоялись в Сингапуре. Российские спортсменки по итогам выступления набрали 277,1117 балла. Первыми стали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), а второе место заняли итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137 балла).

Ранее Дорошко и Гайдай также забрали бронзовую медаль за выступление в технической программе дуэтов. Россиянки набрали 300,2183 балла. Российские спортсменки впервые с 2001 года не завоевали золото ЧМ в этой дисциплине.

Между тем российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева заняли первое место в технической программе микст-дуэтов по водным видам спорта на ЧМ. Их выступление было оценено в 233,2100 балла.