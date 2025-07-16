Участница ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре Ершова прервала заплыв из-за перегрева

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Участница чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре Маргарита Ершова прервала свой заплыв на 10 километров на открытой воде из-за перегрева.

Спортсменка сошла с дистанции. После того как она попала на сушу, ее увезли на коляске.

"Она вынуждена была завершить дистанцию досрочно из‑за перегрева", – приводит слова пресс-атташе нейтральных спортсменов Полины Прощенко "Матч ТВ".

Тренер Ершовой Кирилл Беляев отметил, что девушке не потребовалась госпитализация. В разговоре с ТАСС он заявил, что спортсменка уже пришла в себя и все видит.

"Наш доктор и местные врачи подсуетились, все хорошо", – рассказал Беляев.

Чемпионат проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Заплывы на дистанцию в 10 километров на открытой воде прошли 16 июля. Ранее их уже переносили из-за качества воды. Среди женщин победу одержала австралийка Мойша Джонсон, а среди мужчин – немец Флориан Велльброк.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом. В рамках заплыва отечественные атлеты Екатерина Сорокина заняла 11-е место, а Денис Адеев – 6-е место в своих категориях.

Ранее российский прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте. Он установил лучший результат сезона в мире – 2,35 метра. Спортсмен – серебряный призер чемпионата мира 2017 года и чемпион мира в помещении 2018 года.