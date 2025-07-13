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13 июля, 16:48

Спорт

Российский прыгун Лысенко установил лучший результат сезона в мире

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем Кубка сильнейших спортсменов с лучшим результатом сезона в мире, передает ТАСС.

Соревнования проходят в Бресте. Лысенко показал результат 2,35 метра. В текущем сезоне ранее высоту 2,34 метра взяли украинец Олег Дорощук и У Сан Хек из Южной Кореи.

Лысенко 28 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года и чемпионом мира в помещении 2018 года.

Ранее российский спортсмен Ахмед Ахмедов завоевал золото на чемпионате Европы по карате. Он занял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Серебро получил албанец Оргеш Арифи, бронзу между собой разделили черногорец Бальша Войинович и армянин Юра Залян.

Борцы из РФ выиграли три золотые медали на молодежном первенстве Европы в Италии

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