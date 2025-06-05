Фигурист Галлямов вернулся к тренировкам на льду после травмы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский фигурист Александр Галлямов вернулся к тренировкам на льду после травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение спортсмена.

Галлямов травмировал ногу во время турнира на Байкале. Его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку сезона.

"Восстановление Александра идет по плану. Он вернулся к занятиям на льду", – рассказал источник СМИ.

Галлямову 25 лет, Мишиной – 24. Они являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира 2021 года и Европы 2022 года.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие чемпионов РФ по фигурному катанию Аделии Петросян и Владислава Дикиджи в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Право на участие в квалификационном турнире получили также фигуристы Алина Горбачева и Петр Гуменник.

Квалификационные соревнования пройдут в период с 17 по 21 сентября в Пекине.

