Фигуристы Мишина и Галлямов объявили о перерыве в выступлениях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, объявил в своем телеграм-канале о небольшом перерыве, который их дуэт берет от тренировок и выступлений.

Это решение, по его словам, было согласовано с тренерами. 25-летний спортсмен рассказал, что на этапах Гран-при выступал с травмой ноги. Кроме того, фигурист порезал палец на Байкале и в целом устал. Именно поэтому он указал на необходимость восстановления.

"Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать", – отметил Галлямов, попросив прощения за то, что их пара не сможет выступить на шоу 8 и 9 марта.

Спортсмен поблагодарил всех за поддержку, добавив, что именно это придает ему сил.

Ранее СМИ сообщили, что у Галлямова выявлен перелом ноги. Травму фигурист получил из-за того, что попал в трещину на льду во время исполнения показательной программы на турнире на Байкале. После этого он был доставлен в больницу.

Журналисты уточняют, что врачи якобы диагностировали спортсмену перелом лодыжки. При этом сроки восстановления Галлямова неизвестны.

