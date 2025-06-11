Федерация гимнастики РФ сообщила о возвращении спортсменов на мировую арену

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Российские гимнасты вернутся на международную арену. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики РФ (ФГР).

К настоящему моменту уже подтверждено участие отечественных спортсменов в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте. В Португалии соревнования пройдут с 5 по 6 июля, в Германии – с 20 по 21 сентября, в Болгарии – 27–28 числа того же месяца, а во Франции – 3–5 октября.

Выступления российских гимнастов запланированы и в чемпионате мира по прыжкам на батуте, который состоится в период между 2 и 10 ноября в Мадриде, а также в первенстве мира – с 10 по 17 ноября.

Вместе с тем сборная РФ направила предварительную заявку на участие в "Кубке Претендентов 2025" по спортивной гимнастике в Париже (13–14 сентября). Окончательный количественный состав будет определен до 16 июля, уточнили в ФГР.

Помимо спортсменов, участие в соревнованиях примут также и судьи. В частности, Алина Гусарова и Ирина Берек выступят нейтральными судьями на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике, который пройдет с 11 по 15 июня.

Вице-президенты ФГР Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) пополнили состав высшего жюри своих видов спорта на Всемирных играх – 2025 в китайском Чэнду, которые состоятся с 7 по 17 августа.

В свою очередь, Дмитрий Андреев стал судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он запланирован на 19–25 октября в Индонезии.

"Федерация гимнастики России продолжает планомерную работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни", – заключили в пресс-службе.

В начале мая Международная федерация гимнастики (FIG) наделила 43 российских спортсмена нейтральным статусом. Из них 17 представляют художественную гимнастику, еще 14 спортсменов с нейтральным статусом занимаются спортивной.

Аналогичный статус получили некоторые российские прыгуны на батуте. Вместе с ними еще 30 белорусских спортсменов получили такую же позицию.