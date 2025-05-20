РФ вновь допущена к соревнованиям по парусному спорту в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) вернула россиянам и белорусам допуск к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы World Sailing.

"В этом (2025. – Прим. ред.) году мы, согласно рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), продлеваем политику допуска нейтральных спортсменов на международные соревнования по парусному спорту", – заявила директор World Sailing по правовым вопросам и управлению Урваси Найду.

По ее словам, по данному вопросу федерация придерживается политики МОК. Найду также отметила, что если в скором времени позиция Международного олимпийского комитета изменится, то World Sailing проконсультирует членов совета и другие заинтересованные стороны.

"Сейчас мы сохраняем рекомендацию в отношении соревнований в России или Белоруссии, а также позицию в отношении лодок, которые находятся в собственности российских организаций. Эти временные санкции остаются в силе", – добавила Найду.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе. Они смогут выступать в чемпионатах Европы и мира под флагом FIE.

До этого взрослые спортсмены РФ могли участвовать только в личных соревнованиях, а в командных выступать разрешалось лишь юниорам. Решение об участии последних на соревнованиях было вынесено в марте.