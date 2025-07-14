Российская теннисистка Андреева впервые заняла пятую строчку рейтинга WTA

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Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере заняла пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), следует из данных на сайте организации.

На первом месте по-прежнему располагается белорусская спортсменка Арина Соболенко. Следом за ней идет американка Кори Гауф. Третью позицию заняла польская теннисистка Ига Свентек, которая до этого находилась на четвертой строчке. Четвертое место занимает американка Джессика Пегула.

Также, согласно обновленному рейтингу, россиянки Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова расположились на 15-м, 16-м, 17-м и 30-м местах соответственно.

Между тем итальянец Янник Синнер и Свентек впервые в карьере выиграли Уимблдон. Синнер в финальном матче одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом, Свентек выиграла встречу с американкой Амандой Анисимовой.

До этого лучшим результатом итальянца был выход в полуфинал турнира в 2023 году, а лучшим достижением для польки считался проход в четвертьфинал в том же году.