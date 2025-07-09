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09 июля, 18:55

Спорт

Теннисистка Андреева заплакала после поражения в четвертьфинале Уимблдона

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после того, как проиграла в матче четвертьфинала Уимблдонского турнира, передает РИА Новости.

Спортсменка выступала против швейцарки Белинды Бенчич.

Встреча состоялась в среду, 9 июля. Первая ракетка России проиграла со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Уходя с центрального корта, спортсменка не смогла сдержать слез. При этом зрители поддерживали ее, провожая аплодисментами.

На сегодняшний день Андреевой 18 лет. Этот выход в четвертьфинал Уимблдона стал для нее первым в карьере. При этом в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка находится на седьмом месте.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира Уимблдон. Она, как и Андреева, не сумела победить в четвертьфинале, проиграв польской спортсменке Иге Свентек. В полуфинале польке предстоит встретиться с Бенчич.

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