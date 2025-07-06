Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2016 года

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира Уимблдон впервые с 2016 года, одержав победу над британкой Сонай Картал, сообщает "Газета.ру".

Игра продолжилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

При этом во время встречи россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Картал за игру шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В первом сете на подаче Павлюченковой британская теннисистка пробила удар в большой аут, который заметил судья. Однако из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система, было принято решение его переиграть. В результате россиянка проиграла очко и гейм.

В следующей игре Павлюченкова будет соревноваться с победительницей матча между чешской спортсменкой Линдой Носковой и американкой Амандой Анисимовой.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович стал вторым спортсменом со 100 победами на Уимблдоне. Он достиг такого результата благодаря победе над соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче третьего круга турнира. Встреча на корте завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4.

