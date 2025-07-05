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05 июля, 22:48

Спорт

Теннисист Джокович стал вторым спортсменом со 100 победами на Уимблдоне

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым спортсменом со 100 победами на Уимблдоне. Он достиг такого результата благодаря победе над соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче третьего круга турнира.

Встреча на корте завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4. Джокович на турнире посеян под шестым номером, в то время как у его соперника не было номера посева.

По числу побед сербского спортсмена обходит только швейцарец Роджер Федерер, в активе которого 105 выигранных матчей. При этом Джокович выигрывал Уимблдон уже семь раз. Кроме того, на его счету рекордные 24 победы, завоеванные в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема.

Между тем после окончания Уимблдона российский теннисист Даниил Медведев перестанет считаться первой ракеткой России. В конце июня он проиграл французу Бенджамену Бонзи, с которым встретился в рамках первого круга. После поражения россиянин не смог повторить собственный прошлогодний результат. Тогда ему удалось дойти до полуфинала соревнования.

Российский теннисист Хачанов выиграл матч третьего круга Уимблдона

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