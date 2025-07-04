Российская теннисистка Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона. Спортсменка начала турнир с победы над египтянкой Майяр Шериф, а во втором круге обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:1, 7:6. За выход в одну восьмую финала Андреева теперь сыграет с американкой Хейли Баптист.

Российские дзюдоистки отличились на Кубке Азии среди кадетов и юниоров, который проходит в Алматы в Казахстане. Анастасия Быкова стала бронзовым призером в категории до 44 килограммов, а Ойша Пирова завоевала бронзу в категории до 40 килограммов. В турнире принимают участие спортсмены не старше 18 лет.

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