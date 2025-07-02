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02 июля, 14:30

Спорт

Тренировки по игровым видам спорта проходят на площадках "Лета в Москве"

Тренировки по игровым видам спорта проходят на площадках "Лета в Москве"

"Ночь московского спорта" пройдет 5 июля на столичных площадках

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Жителям столицы рассказали, где можно посетить спортивные мероприятия

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День Москомспорта пройдет на столичных площадках 5 июля

Соревнования по петанку и армреслингу пройдут в Москве 5 июля

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

Лето в Москве можно провести активно, несмотря на погоду. До 7 сентября в городе запланирована большая программа.

Например, 5 и 6 июля в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" выберут сильнейшего в армрестлинге. Кроме того, в Юго-Восточном округе на базе спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" можно будет сдать нормативы ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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