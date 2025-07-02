02 июля, 14:30Спорт
Тренировки по игровым видам спорта проходят на площадках "Лета в Москве"
Лето в Москве можно провести активно, несмотря на погоду. До 7 сентября в городе запланирована большая программа.
Например, 5 и 6 июля в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" выберут сильнейшего в армрестлинге. Кроме того, в Юго-Восточном округе на базе спортивной школы олимпийского резерва "Москвич" можно будет сдать нормативы ГТО.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.