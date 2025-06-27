Москвичи могут присоединиться к танцевальным тренировкам "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" с июня по сентябрь горожане и туристы могут присоединиться к танцевальным тренировкам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тренер по танцам Ольга Мальцева заявила, что их цель – привнести в жизнь людей активность и удовольствие от движения с помощью проекта "Спортивные выходные". Занятия бесплатные и доступны для всех желающих. Тренировки проводят профессиональные инструкторы, отметила она.

Занятия длятся один час и подходят для жителей с разным уровнем физической подготовки. Для тренировки нужно надеть спортивную форму и удобную обувь, также рекомендуется взять воду.

Особой популярностью пользуются занятия по зумбе проекта "Мой спортивный район". Под энергичные ритмы граждане выполняют движения, задействуя все группы мышц. Танцевальная программа адаптирована для начинающих и опытных участников. Подобные тренировки развивают выносливость, координацию и артистичность.

Дважды в неделю на крышах 12 районных центров "Место встречи" проходят занятия по зумбе с панорамным видом на город: по понедельникам в 19:00 и по субботам в 10:30. Для участия необходимо записаться на сайте.

В рамках "Спортивных выходных" по субботам и воскресеньям на 54 площадках проводятся танцевальные микс-тренировки, которые включают в себя элементы хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. Всего за сезон пройдет свыше 810 занятий.

Некоторые тренировки проходят в усадьбах Михалково и Воронцово, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское". Самые популярные площадки для танцев находятся в Царицыне, Митине, на ВДНХ и Северном речном вокзале.

Принять участие в занятиях можно онлайн. Архив тренировок доступен на канале "Спортивные выходные" на видеохостинге Rutube.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в Московском марафоне тренировок, который пройдет в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники". Жители приглашены на тренировку с группой чирлидинга и музыкальным сопровождением от DJ Groove. Тренировка по стретчингу с Загитовой пройдет на следующий день с 11:30 до 12:15.