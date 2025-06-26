Фестивали и квесты подготовили для детей в рамках проекта "Лето в Москве"

Масштабную программу мероприятий для детей подготовили в рамках проекта "Лето в Москве". Юных горожан ждут фестивали, игры, творческие лагеря и другие увлекательные активности. Куда сходить с ребенком – в материале Москвы 24.

Фестиваль "Молодежная точка"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Провести время на летних каникулах с пользой юные москвичи могут на фестивале "Молодежная точка", который продлится на Болотной площади до 7 сентября.

Мероприятия проходят на шести тематических площадках: "Спорт", "Креатив", "Развитие", "Нейросети", "Веранда" и "Ролледром". Гостей фестиваля ждут бесплатные мастер-классы, к примеру по кастомизации одежды, каллиграфии или тайм-менеджменту, лекции от профессионалов, различные игры и турниры. На площадке работает даже уникальная зона искусственного интеллекта, где можно создать собственного виртуального персонажа, написать музыкальный трек с помощью нейросетей или посмотреть придуманные ей короткометражки.

А по выходным молодежь ждут музыкальные флешмобы, выступления популярных артистов и диджеев, а также тематические праздники. Актуальное расписание всех мероприятий можно посмотреть на сайте фестиваля.

Фестиваль "Дружба народов"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Еще одно летнее событие пройдет на площадках ВДНХ с 3 по 6 июля. "Дружба народов" – это праздник культур, традиций и искусства народов России и стран СНГ. Гости фестиваля смогут попробовать фирменные блюда и посмотреть концерты национальных коллективов, посетить модные показы и театральные постановки.

Самых молодых гостей приглашают на праздник добрососедства в "Детском посольстве", который состоится 5 июля в "Виноградном домике". В программе – веселые клоун и жонглеры, буфет, аквагрим и спектакль. Здесь же откроются интересные мастерские, где дети смогут, к примеру, поучиться приготовлению блинов, плетению косичек и росписи открыток акварелью.

Всю программу фестиваля можно найти здесь.

"Выходные с вожатыми"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вожатые ждут детей от 7 до 15 лет в различных парках Москвы каждые выходные с 1 июня по 30 августа. В рамках проекта для мальчиков и девочек организованы игры, квесты и мастер-классы.

Увлекательно провести время можно и в будни в "Клубе вожатых". Смены мини-лагеря длятся по пять дней c 08:30 до 19:00. Для детей предусмотрено питание и творческие активности на 12 различных локациях, каждая из которых прошла проверку Роспотребнадзора.

Подробности о стоимости смен и площадках проекта можно найти на сайте проекта.

Городские квесты

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С 1 июня по 7 сентября дети и их родители могут больше узнать о столице, приняв участие в программе "Играй в Москву". Проект включает в себя семь интерактивных маршрутов по достопримечательностям столицы:



"Игры чемпионов" (от МГУ до "Лужников");

"Секреты лукоморья" (от памятника Пушкина до музея поэта);

"Созвездие шифров" (от Музея космонавтики до Музея криптографии на ВДНХ);

"К берегам лунных морей" (музей "Атом" и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ);

"Стань хранителем времени" (от "Москва-Сити" до павильона транспорта);

"Путь героя" (от Бородинской панорамы до Поклонной горы);

"Тайны зеленой планеты" (путь по центру города).

У каждого маршрута есть своя карта. С ее помощью участники продвигаются от точки до точки, выполняя задания и узнавая интересные факты и истории о столице. Те, кто пройдет весь маршрут и закроет все задачи, сможет обменять заполненную карту на памятный сувенир.

Другие подробности и карты маршрутов – на странице проекта.

Игра с дополненной реальностью

Еще один способ интересно и с пользой провести время всей семьей – исследовать Москву и получить за это приятный бонус. Для этого горожан приглашают принять участие в игре с дополненной реальностью.

Необходимо всего лишь гулять Москве и ловить ярких мультипликационных героев с помощью приложения Russpass на смартфоне. За каждого пойманного героя игроки получают "опыт", который можно обменять на бонусы – к примеру скидки на билеты в музей или события партнеров игры.

Количество призов ограниченно, поэтому прогулку лучше не откладывать. А обо всех правилах можно узнать на сайте игры.

