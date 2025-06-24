Пять мест, где проводят кофейные рейвы в Москве

В Москве набирают популярность кофейные рейвы – утренние вечеринки с музыкой, танцами и кофе вместо алкоголя. Подробнее о тренде, а также о том, где в городе можно попасть на такое мероприятие, – в материале Москвы 24.

Вечеринки для жаворонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кофейные рейвы, или Morning coffee club – вечеринки, цель которых – совместить утренний кофе и ночные танцы в клубах. Тренд пришел в Россию из-за рубежа: впервые такие мероприятия стали особенно популярны в Европе.

Начинаются рейвы около 11:00 и продолжаются в течение 3–4 часов. От заведений вечеринки не требуют особой подготовки: в кафе разрабатывается специальное меню (в основном для напитков), за стойку приглашается диджей – и все. Гостям остается только прийти, купить напиток и расслабиться. Вход, как правило, бесплатный.

В основном целевая аудитория таких рейвов – жаворонки, приверженцы здорового образа жизни и тусовщики, желающие попробовать что-то новое. Контингент там значительно отличается от того, который можно встретить на тусовках в ночных клубах, рассказал телеканалу Москве 24 один из посетителей Никита Гулай.





Никита Гулай посетитель кофейных рейвов Большинство дискотек проходит ночью. Наш возраст подразумевает, что в это время, в 23:00, ты уже как будто бы хочешь спать. А тут днем ты проснулся, потянулся и пошел танцевать. Отличаются они еще тем, что другой сегмент людей посещает мероприятия. Люди ведут себя прилично.

В Москве такие вечеринки начали тестировать еще в прошлом году. Совладелец одной из столичных кофеен Андрей Ли рассказал телеканалу, что в 2024 году заведению удалось организовать рейв на 100–200 человек, а в 2025-м – уже на 500–600 гостей.

Куда сходить

В ближайшее время в столице пройдет сразу несколько утренних кофейных рейвов.

На один из них 28 июня приглашает кофейня Cups. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 – организаторы обещают провести его на летней веранде, в программе примут участие два приглашенных диджея, а бармены приготовят для гостей "литры холодного кофе" и освежающие смузи.

В тот же день еще один рейв пройдет на летней веранде Сбера на Центральном рынке. Кроме утренней дискотеки, 28 июня там состоится официальное открытие летней программы с участием концертной группы NEMIGA.

На очередной кофе-рейв, или "утренник", 28 июня приглашает кофейня One Price Coffee на улице Валовой. Гостей ждут бесплатно и без предварительной регистрации. В программе – кофе, диджей-сеты, безалкогольные коктейли, а также конкурсы и розыгрыши. Старт мероприятия запланирован на 12:00.

Летом Morning coffee club может состояться и в еще одном столичном заведении Flight Coffee. Там уже провели несколько вечеринок весной, с громкой музыкой от диджеев и большим кофейным меню. Но в настоящий момент владельцы кафе вынуждены пересмотреть программу таких мероприятий, так как заведение располагается внутри жилого квартала. Тем не менее от идеи утренних рейвов они не отказались и предложили гостям заведения в скором времени ждать анонса ближайшей вечеринки.

Опыт "утренников" есть и в заведении Rockets Concept Store, которые одними из первых протестировали такой формат. Первое мероприятие, как и полагается, прошло утром: гости успели и потанцевать, и позавтракать, пока на одной стойке им варили горячий кофе, а на другой – диджей крутил пластинки. Однако точная дата ближайшего мероприятия пока неизвестна.