Пять московских экотроп, где можно провести время с семьей

Голосование за лучшие экотропы в парках и на природных территориях Москвы продолжается на платформе "Активный гражданин". Какие маршруты стоит посетить – в нашем материале.

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воздушная экотропа пролегает через старинную Шереметьевскую дубраву. На высоте в 6,5 метров можно пройтись по мостикам и полюбоваться вековыми дубами. Средний возраст местных деревьев превышает 150 лет, а у некоторых доходит и до 200 лет.

Прогулка займет не более 20 минут, длина тропы – около 500 метров.

Где находится: ландшафтный парк "Природа дикая", ВДНХ.

Парк "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эколого-просветительский маршрут растянулся на более чем 16 километров. По пути можно встретить многочисленных местных обитателей: занесенного в Красную книгу Москвы крапивника, а также соек, дроздов, полевых жаворонков и желтых трясогузок. А если остановиться на одном из заболоченных лугов и подождать – покажутся бобры или выдры.

Разнообразием отличается и флора тропы. Тут растет серая и черная ольха, березы, осины, липы и хвойные деревья. Насладиться окружающими красотами будет особенно приятно, расположившись на шезлонгах, лавочках или качелях.

Где находится: улица Сухонская, дом 15.

"Битцевский лес"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экотропы длиной в 2,4 километра проходят сразу через три вида насаждений – лиственные, березовые и хвойные. Здесь же расположен аптекарский огород, в котором представлены десятки лекарственных растений, включая как обыкновенные ромашки, так и валериану. А прямо у подножия Лысой горы расположился родник "Серебряные ключи", где местные жители набирают воду.

Кроме того, на территории водятся белки, реже удается увидеть зайца-русака, горностая, ласку или даже лису.

Где находится: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2.

Парк "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экотропа начинается у родников "Царевна-Лебедь" и идет вдоль реки Химки, до Иваньковского шоссе. Более 10 лет назад в парке прочно обосновалось семейство бобров, построив свои хатки и плотины. Кроме того, здесь обитают ондатры – хомяковые выплывают рядом с прогулочным маршрутом.

Общая протяженность тропы – 1,3 километра.

Где находится: 5-й Войковский проезд, 2 строение 2.

Природно-исторический парк "Тушинский"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прогулочный маршрут пролегает прямо внутри уникального природного памятника – Сходненского ковша. Особенным место делает рельеф: с трех сторон парк окружен высокими берегами, напоминающими амфитеатр, а с четвертой – омывается рекой Сходней. Для удобства на берегу водоема оборудованы скамейки.

Тропа длиной в 2,3 километра богата на необычные растения: ланцетную астру, зеленую землянику и лесную незабудку. А фауна территории состоит из ежей, а также краснокнижных зайцев-русаков и дубоносов.

Где находится: улица Вилиса Лациса, дом 14.

