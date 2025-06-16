"Активные граждане" выберут лучшие экотропы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане выберут лучшие экотропы в парковых зонах и на природных территориях Москвы в рамках проекта "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства столицы.

Из девяти предложенных вариантов можно будет отдать свой голос не более чем за три. Жители столицы могут узнать об экотропах на странице голосования в разделе "Подробнее".

В список вошли эколого-просветительский маршрут в парке "Яуза" и воздушная экотропа на территории ВДНХ. Также в голосовании представлены прогулочные маршруты в природно-исторических парках "Москворецкий", "Тушинский" и "Битцевский лес", экотропы в парках "Покровское-Стрешнево" и "Филатов луг". Среди других вариантов – маршруты в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки и в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

За участие в голосовании "активные граждане" получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы, в том числе сувениров в рамках акции "Жаркий сезон". Кроме того, баллы можно направить в благотворительные фонды и организации.

Между тем специалисты по просьбе москвичей благоустроят территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а также у Суздальского пруда. Там будут организованы комфортные места для прогулок и отдыха. Для тех, кто занимается спортом, оборудуют зону для воркаута, где будут установлены тренажеры и организована спортивная площадка.