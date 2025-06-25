Фигуристка Загитова примет участие в Московском марафоне тренировок

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в Московском марафоне тренировок, который пройдет в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" 28–29 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта, передает Агентство "Москва".

Как уточнило ведомство, в комплексе будет создано более 10 площадок для спортивных и развлекательных активностей. Участники тренировок получат специальные браслеты, которые можно будет обменять на призы в фирменном стиле фестиваля.

Гостей пригласили на тренировку с группой чирлидинга и музыкальным сопровождением от DJ Groove в субботу, 28 июня. Занятия пройдут с 16:00 до 16:45. Тренировка по стретчингу с Загитовой состоится в воскресенье, 29 июня, с 11:30 до 12:15.

Для юных посетителей будут обустроены игровые зоны. Дети смогут принять участие в специальных занятиях, поиграть в "сухом" бассейне и встретиться с героями любимых мультфильмов.

Все занятия будут бесплатными, однако для участия в некоторых потребуется предварительная регистрация. Тренировки будут проходить в "Лужниках" в два дня с 11:30 до 19:00.

В ходе марафона гости смогут посетить групповые занятия по различным направлениям, в том числе по джампингу, фит-року, йоге и зумбе. Также пройдут танцевальные и детские тренировки. Занятия будут проводиться под руководством тренеров из ведущих спортивных студий Москвы.