Регистрация на Ночной велофестиваль открылась в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве открылась регистрация на Ночной велофестиваль, который пройдет 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Московского велофестиваля.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте. Граждан призвали приезжать на старт к выбранному времени, чтобы всем участникам было комфортно.

Маршрут длиной 27 километров начнется с Лужнецкой набережной и завершится около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временных интервала – в 21:00 и 22:00.

Стартовый городок откроется в 20:00. Также до полуночи для участников будет проходить развлекательная программа.

"Жители и гости столицы полюбили наши велосипедные праздники. С каждым разом к ним присоединяются все больше участников. В этом году Сергей Собянин поручил провести два Ночных велофестиваля", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проведение второго Ночного велофестиваля запланировано в городе на 2 августа. Помимо него, 13 сентября будет Осенний велофестиваль, а в период с 27 по 28 сентября – Детский.

В данный момент в Москве на велосипеды городского проката "Велобайк" действует скидка 50%. Как пояснил Ликсутов, она распространяется на пакеты 30, 60 и 120 минут, а также на тарифы "Сутки", "Месяц" и "Сезон". Более того, одна минута аренды велосипеда стала стоить четыре рубля вместо шести.