Протяженность велодорожек в Москве превысила 215 км

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Протяженность велосипедных дорожек в столице превысила 215 километров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта, передает портал мэра и правительства Москвы.

31 мая отмечается день рождения велосипедного спорта, напомнили в департаменте. С 1868 года, когда прошла первая официальная гонка на двухколесных велосипедах, этот вид спорта завоевал популярность во всем мире и объединяет людей всех возрастов.

"В Москве число любителей велоспорта постоянно растет. <...>Для тренировок в столице функционируют 54 спортивные зоны, 14 из которых находятся в оперативном управлении учреждений, подведомственных департаменту спорта", – говорится в сообщении.

Постоянно обновляются уже существующие объекты инфраструктуры и появляются новые. С 2019 по 2022 годы в рамках Адресной инвестиционной программы в столице возвели три ВМХ-велодрома: на улицах Тарусской, Гурьянова и Ангарской.

По госпрограмме "Спорт Москвы" в 2021–2022 годах капитально отремонтировали 4 объекта для тренировок, а в 2025-м запланированы работы еще на 2. Кроме того, спортивной подготовкой велосипедистов занимаются сразу 4 учреждения: Московская академия велосипедного спорта, Московское городское физкультурно-спортивное объединение, физкультурно-спортивное объединение (ФСО) "Юность Москвы" и Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 2.

"Здесь тренируются почти 1,5 тысячи человек, включая 81 мастера спорта России, 12 мастеров спорта международного класса и пять заслуженных мастеров спорта России. Над их подготовкой работают 57 тренеров, пятеро из которых имеют звание "Заслуженный тренер России", – добавили в департаменте.

В текущем году в сборную команду Москвы по велоспорту вошли 509 человек, а в состав сборной России – 118 спортсменов из Москвы. С начала года столичные велосипедисты завоевали в общей сложности 35 медалей на чемпионатах, кубках и первенствах России, включая 13 золотых.

Ранее Сергей Собянин утвердил проекты планировки территорий вблизи реки Яузы. Ожидается, что будут реконструированы два велопешеходных моста через реку – в Ростокине и Алексеевском районе. За счет реализации проектов удастся объединить участки парка "Яуза" – единого рекреационного маршрута от МКАД до ВДНХ. В частности, вблизи 2-го Ростокинского моста на проспекте Мира появится новый велопешеходный мост, который соединит два участка парка.

