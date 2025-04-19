19 апреля, 09:18Мэр Москвы
Собянин согласовал проект реконструкции двух мостов через Яузу
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин сообщил об утверждении проектов планировки территорий вблизи Яузы. В частности, будут реконструированы два велопешеходных моста через реку, написал он в своем телеграм-канале.
Речь в этих проектах идет о пространствах в Ростокине и Алексеевском районе. Работы коснутся мостов, расположенных в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной.
За счет реализации данных проектов удастся объединить участки парка "Яуза" – единого рекреационного маршрута от МКАД до ВДНХ.
В частности, вблизи 2-го Ростокинского моста на проспекте Мира появится новый велопешеходный мост, который соединит два участка парка. Благодаря этому движение станет более удобным как для велосипедистов, так и для пешеходов.
Кроме того, планируется реконструировать прилегающий участок Малахитовой улицы и оборудовать наземные переходы и велопроезды. Вместе с тем будет обновлен почти 1 километр улично-дорожной сети, созданы новые велодорожки и переходы.
Ранее Собянин сообщил о строительстве новой эстакады на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом, протяженность которой составит 200 метров. Движение там будет организовано по трем полосам в каждую из сторон.
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