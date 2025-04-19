Собянин согласовал проект реконструкции двух мостов через Яузу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил об утверждении проектов планировки территорий вблизи Яузы. В частности, будут реконструированы два велопешеходных моста через реку, написал он в своем телеграм-канале.

Речь в этих проектах идет о пространствах в Ростокине и Алексеевском районе. Работы коснутся мостов, расположенных в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной.

За счет реализации данных проектов удастся объединить участки парка "Яуза" – единого рекреационного маршрута от МКАД до ВДНХ.

В частности, вблизи 2-го Ростокинского моста на проспекте Мира появится новый велопешеходный мост, который соединит два участка парка. Благодаря этому движение станет более удобным как для велосипедистов, так и для пешеходов.

Кроме того, планируется реконструировать прилегающий участок Малахитовой улицы и оборудовать наземные переходы и велопроезды. Вместе с тем будет обновлен почти 1 километр улично-дорожной сети, созданы новые велодорожки и переходы.

Ранее Собянин сообщил о строительстве новой эстакады на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом, протяженность которой составит 200 метров. Движение там будет организовано по трем полосам в каждую из сторон.