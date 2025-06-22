Москвичам рассказали про бесплатные тренировки, которые проводят в столице

Тренировки в Москве проводятся по четырем форматам. Туда входят функциональная тренировка, танцы, йога и растяжка.

По словам тренера "Спортивных выходных" Натальи Трошиной, на многих площадках места бывают предварительно раскуплены. Тренировки являются абсолютно бесплатными. Любой человек в возрасте от 18 лет может посетить их. Записаться на них можно через "Госуслуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.