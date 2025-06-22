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22 июня, 17:15

Спорт

Москвичам рассказали про бесплатные тренировки, которые проводят в столице

Москвичам рассказали про бесплатные тренировки, которые проводят в столице

Тренировки на открытом воздухе прошли в рамках проекта "Спортивные выходные"

Соревнования по хай-дайвингу прошли в Москве

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Тренировки в Москве проводятся по четырем форматам. Туда входят функциональная тренировка, танцы, йога и растяжка.

По словам тренера "Спортивных выходных" Натальи Трошиной, на многих площадках места бывают предварительно раскуплены. Тренировки являются абсолютно бесплатными. Любой человек в возрасте от 18 лет может посетить их. Записаться на них можно через "Госуслуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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