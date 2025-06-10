Первоклассница из Краснодарского края отжалась более 2,5 тыс раз и побила рекорд России

Первоклассница из Краснодарского края София Штанько отжалась более 2,5 тысячи раз и побила рекорд России. На кадрах, которые зафиксировали достижение, девочка сначала делает упражнения, а потом с легкостью переключается на баскетбол и футбол.

Несмотря на впечатляющие успехи, София еще не решила, хочет ли связать жизнь со спортом. Она отлично учится, увлекается рисованием, вязанием и мечтает стать актрисой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.