Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 18:15

Общество

На юге и юго-западе Москвы зафиксированы сильные осадки

На юге и юго-западе Москвы зафиксированы сильные осадки

Над Ленинским проспектом и Текстильщиками начались сильные ливни с порывистым ветром

"Миллион вопросов": мануальный терапевт рассказал, что делать при болях в спине

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 10 июня

Град начался в Орехово-Зуевском районе области

Литературный фестиваль "Проект. Поэт" прошел в подмосковной усадьбе "Вяземы"

Эксперты обсудят сценарии развития России на "Форуме будущего 2050"

"Вопрос спорный": в Госдуму внесли законопроект об усилении роли русского языка

Синоптики спрогнозировали ливни, град и шквалистый ветер в Москве 9 июня

Около 30 тыс москвичей старшего возраста записались на курс по улучшению памяти и внимания

В Москве и Подмосковье наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Сильные осадки зафиксированы на юге и юго-западе столицы, а в Лефортове из-за порывов ветра упало дерево. В ряде районов прошли ливни, грозы и град.

По данным центра погоды "Фобос", во второй половине дня 9 июня непогода может усилиться. Возможны новые кратковременные ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика