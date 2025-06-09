На юге и юго-западе Москвы зафиксированы сильные осадки

В Москве и Подмосковье наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Сильные осадки зафиксированы на юге и юго-западе столицы, а в Лефортове из-за порывов ветра упало дерево. В ряде районов прошли ливни, грозы и град.

По данным центра погоды "Фобос", во второй половине дня 9 июня непогода может усилиться. Возможны новые кратковременные ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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