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08 июня, 22:15

Общество

Непогода с сильной влажностью установилась в Москве

Непогода с сильной влажностью установилась в Москве

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Непогода с сильной влажностью установилась в Москве. Днем 8 июня, в воскресенье, в городе было жарко, а в ночь на 9 июня, понедельник, температура не опустится ниже 18 градусов, утверждают синоптики.

Все воскресенье в столице слышны раскаты грома, сверкали молнии. Неблагоприятные погодные условия сопровождались шквалистым ветром и ливнем.

Тем временем в аэропорту Внуково сильный дождь повредил кровлю, из-за чего в одном из терминалов произошло подтопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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