Непогода с сильной влажностью установилась в Москве. Днем 8 июня, в воскресенье, в городе было жарко, а в ночь на 9 июня, понедельник, температура не опустится ниже 18 градусов, утверждают синоптики.

Все воскресенье в столице слышны раскаты грома, сверкали молнии. Неблагоприятные погодные условия сопровождались шквалистым ветром и ливнем.

Тем временем в аэропорту Внуково сильный дождь повредил кровлю, из-за чего в одном из терминалов произошло подтопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.