Синоптик Вильфанд: в ночь на 9 июня в Москве ожидается 18–23 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на 9 июня, понедельник, в Москве ожидается от 18 до 23 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура ближайшей ночью будет тропической. При этом минимальная отметка на столбике термометра перед рассветом будет находиться около 18–20 градусов.

"А вот большую часть ночи температура будет зашкаливать за 20 градусов. В центре города минимальные значения температуры ночью составят 21–23 градуса тепла", – цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в дневные часы 9 июня в столице также будет тепло. Воздух прогреется до 27–30 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.

Между тем шквалистый ветер и очень сильный дождь могут задержаться в Москве до конца дня 8 июня, воскресенья. Кроме того, ожидаются гроза и град.

На фоне непогоды комплекс городского хозяйства призвал горожан к внимательности. Жителям столицы рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.