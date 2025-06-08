08 июня, 13:42Общество
Сильная непогода с градом и порывами ветра ожидается в Москве 8 июня
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сильная непогода с градом и порывами ветра ожидается в Москве в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
При возможности стоит воздержаться от пребывания на улице в непогоду, добавили в комплексе городского хозяйства.
В Москве также объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Столичный воздух разогреется примерно до 30 градусов 8 июня