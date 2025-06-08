Сильная непогода с градом и порывами ветра ожидается в Москве 8 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильная непогода с градом и порывами ветра ожидается в Москве в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

При возможности стоит воздержаться от пребывания на улице в непогоду, добавили в комплексе городского хозяйства.

В Москве также объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.